目前供應鏈短缺未解以及房租與能源上漲問題，恐使美國通膨問題居高不下，貨幣政策調整的擔憂持續干擾美股。統一投顧認為，美國總統拜登3.5兆法案的規模是否下調以及加稅議題，加上非農就業數據疲弱，使經濟成長放緩的疑慮加劇，市場不確定性增加。不過，由於美國債務上限問題已經獲得延後，且美股第三季財報將於下半周登場，有助於短線市場投資信心回穩。因此預期美股呈現區間震盪。

在台股部分，上周外資賣超340億元，連續兩周賣超台股合計逾1200億元，現貨賣壓減緩，但期貨未平倉淨空單增至2.1萬口。技術面觀察，目前台股技術指標KD值黃金交叉向上，加上五日均線由低檔翻揚向上，有望醞釀短期反彈走勢，不過統一投顧認為表示，台股目前技術面上10日、月、季均線全面下彎，加上外資已連續三周站在賣方，且成交量能萎縮，買盤力道不足難以化解上檔套牢賣壓，建議反彈可順勢逢高減碼，保守操作為宜。