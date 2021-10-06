記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)受惠訂單需求暢旺及漲價效應帶動，2021年9月營收持穩高檔，帶動第三季營收續「雙升」創6年半高點。由於需求持續暢旺，法人看好典範下半年旺季營運將優於上半年，全年營運有望挑戰2007年創下的新高紀錄。

典範股價9月初觸及29.1元波段高點，隨後受台股波動加劇一路拉回，今（6）日開高後上漲1.63％至21.85元，惟隨後受賣壓出籠拖累翻黑，一度下跌3.02％至20.85元，終場下跌2.56％、收於20.95元，為3個月低點，一個月來已下跌達25.8％。

典範公布9月自結營收1.76億元，雖月減2.98％、仍年增達54.65％，創近7年同期高點。帶動第三季營收達5.36億元，季增7.56％、年增達73.04％，創2014年第四季以來6年半高點。累計前三季營收14.46億元、年增達71.66％，續處近7年同期高點。

半導體封測需求自去年下半年起強勁升溫，又以打線等傳統封裝需求最強，一線大廠因產能供不應求，陸續取消價格折讓或漲價以反應成本，二線封測廠營運跟進受惠。典範受惠需求帶動稼動率提升，配合漲價效益挹注，使營運自去年第四季起轉盈、並逐季走升。

受惠營運狀況持續好轉，典範第二季稅後淨利躍升至1.09億元、每股盈餘（EPS）0.63元，雙創近13年高點。累計上半年稅後淨利1.77億元，較去年同期虧損0.39億元大幅轉盈、衝上近14年同期高點，每股盈餘1.03元則創同期新高。

展望後市，典範董事長束崇萬認為，今年仍是競爭激烈的一年，但相信市場狀況將持續改善。公司將更專注於整體獲利，投注更多製程技術研發、設備改善及人員效率，維持既有產品及彈性製造排程，預期年產量仍可成長，預計銷售量約9.8億顆。