立委江啟臣追緊豐原區中正公園景觀改善工程進度。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

立委江啟臣（左二）提醒有年齡規範的遊具，應做出明確標示。（王文吉攝）

立委江啟臣肯定豐原區中正公園景觀改善工程引進共融式遊具。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

豐原區中正公園景觀改善工程引進共融式遊具，預計11月底前完工。（王文吉攝）

豐原區中正公園景觀改善工程引進共融式遊具，預計11月底前完工。（王文吉攝）

台中市豐原區中正公園景觀改善工程進度已達94％，由於變更設計，目前暫時停工。立委江啟臣6日偕同台中市議員張瀞分、陳本添與豐原地區多名里長，邀請市府建設局、新建工程處舉辦現勘，持續追緊工程進度，並請相關單位說明後續開放的使用維護狀況及安全性問題。

豐原中正公園啟用超過40年，年久失修且多處破損，甚至經歷過921地震的洗禮，早已不堪使用。江啟臣2019年6月特別邀請相關單位會勘，並與張瀞分、陳本添共同爭取市府1687.5萬元經費，進行景觀改善工程。

江啟臣表示，豐原中正公園不但是所有豐原人的共同記憶，更乘載著無數老豐原人的美好回憶。在保留歷史文化與在地風情的前提下，引進共融式遊具，並改善步道、燈具及停車空間，打造成為親子共融、全齡化的公園。

江啟臣表示，未來除有共融鞦韆區、跑酷攀爬區、繭型造型滑梯外，也將全區改為無障礙通道，並將停車空間受損部分進行重鋪、更新南側綠地瞭望台鋪面、新設休憩造型棚架。另外爭取將原公廁列入「陽光公廁」計畫，希望能改為親子廁所，方便民眾使用

江啟臣感謝兩位議員協助爭取市府預算外，更要謝謝盧秀燕市長及市府團隊支持，目前工程進度已達94.19％，預計11月底前完工。

張瀞分議期盼未來中正公園成為北台中的新地標，歡迎大小朋友多加利用。陳本添也說，很開心豐原地區即將擁有第一座共融式公園，只要對下一代有益的設施建設，議會絕對全力支持市政府。當地里長劉玉玲表示，希望能多增加體健設施，滿足全年齡層的使用需求。

台中市新建工程處主任秘書黃一峰說，豐原中正公園景觀改善工程是以豐原「糕餅文化」及「蝴蝶生態」為規劃設計主軸，打造友善共融公園。江啟臣提醒，部分有年齡規範的遊具，也請施工單位做出明確標示，要在安全的前提下，讓民眾、孩童安心使用。