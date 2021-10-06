金山外海火燒船 船上5人安全獲救 17:182021/10/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（6）日下午3時許，新北市金山區外海發生火燒船事件。（影片截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山外海火燒船 船上5人安全獲救 今（6）日下午3時許，新北市金山區外海發生火燒船事件，民眾在金山台二線36.5公里處，遠遠看見1艘漁船在離岸約2公里外海起火燃燒，且冒出大量濃煙，緊急向海巡署報案，所幸船上5人由鄰近漁船救出，起火原因尚待調查。 據了解，起火船隻為東港籍「登添財」漁船，船上有5名船員，起火後附近作業的深澳籍「新福豐26」漁船立即上前救援，將5人平安救出，海巡署也立即派遣船艦前往滅火，獲救5人已被載返回磺港安檢所安置，至於起火原因已在調查釐清。 阿賴耶3年5標案 外交部硬拗挨批 頭城蜜月灣5男女下水衝浪 1男失蹤警消搜救中 #5人 #漁船 #外海 #火燒船 #獲救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油Pay慶百萬抽獎 最高送5萬 04:102021/10/06 焦點要聞 黃明志周旋5國美女「吃重鹹」 作品獲國際大獎肯定 13:292021/10/06 娛樂 台東家暴男開羈押庭尿遁 偷拆燈管自傷遭辣椒水伺候 15:062021/10/06 社會 中小企業ESG供應鏈平台上路 打造ESG生態圈 14:102021/10/06 財經 新北雙十連假交通恐塞爆 交通局估風景區人車湧現 15:532021/10/06 生活 第10輪今開打 高端第２劑僅５成預約 04:102021/10/06 生活新聞 疑吃案釀長榮女大生遭勒殺 歸仁分局長等3人有違失送懲戒法院 09:512021/10/06 社會 基隆八斗子夜市關閉5個月 主委遞交申請書有望復業 16:472021/10/06 生活 母鶴啄死2公鶴愛上人類 另類人獸戀產下8子 15:332021/10/06 生活 北捷文湖線車廂2.0正式上線 5大亮點搶先看 15:362021/10/06 生活 三天翻二次 大佳河濱公園龍舟又翻覆 12名隊員落水獲救 11:292021/10/06 社會 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 軍人偷吃健身女教練大玩車震 互傳露骨性愛簡訊 - 社會 北宜過彎超車巡邏車還嗆「抱歉借過」 重機女下場曝光 - 社會 溫存到一半突遇強悍正宮抓姦 小三錯愕卻因這關鍵判免賠 - 社會 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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