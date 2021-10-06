金山外海火燒船 船上5人安全獲救

今（6）日下午3時許，新北市金山區外海發生火燒船事件，民眾在金山台二線36.5公里處，遠遠看見1艘漁船在離岸約2公里外海起火燃燒，且冒出大量濃煙，緊急向海巡署報案，所幸船上5人由鄰近漁船救出，起火原因尚待調查。

據了解，起火船隻為東港籍「登添財」漁船，船上有5名船員，起火後附近作業的深澳籍「新福豐26」漁船立即上前救援，將5人平安救出，海巡署也立即派遣船艦前往滅火，獲救5人已被載返回磺港安檢所安置，至於起火原因已在調查釐清。