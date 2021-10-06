行政院副院長沈榮津6日在「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇中強調，企業過去因應社會環境風險方式，從慈善捐款為主，到企業社會責任推動，近年來更進一步將公司決策機制納入環境社會和公司治理，將實踐責任落實在商業模式中，落實ESG概念。跨國金融機構花旗集團、法國巴黎銀行的策略擬訂、行動方綱均啟動的很早，而今透過金融商品投資加速促成ESG三大面向，新冠疫情期間進一步發揮穩定社會的力量。

花旗集團表示，集團於2014年就提出「永續發展策略」（Sustainable Progress Strategy），持續透過ESG三大面向，倡議環境永續，以降低氣候變遷帶來的影響。2015年，花旗集團宣佈投入1000億美元於環境金融產品的目標，並提前達陣。

2020年上任的花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser），履新當日同時宣示，2050年前要完成淨零碳排的目標，全新2025永續發展策略，以2500億美元的環境金融目標，提供融資以促進全球氣候解決方案，加速朝向低碳經濟的轉型。

花旗集團公佈，5年的融資及環境解決方案，用於支持能源、潔淨能源、永續運輸、能源效率、綠色建築、水資源保護、循環經濟、以及永續農業暨土地利用等八大項目。此外，結合聯合國永續發展目標，承諾在2030年前投資1兆美元，除了環境金融外，更包含了教育、可負擔的住宅、醫療保健、普惠經濟、種族多樣性和性別平等投資。

自全球爆發COVID-19疫情以來，花旗集團表示，持續支持客戶及社區夥伴，至今聯手花旗基金會已投入超過1億美元，推動與疫情相關的社區紓困方案。

法國巴黎銀行財富管理在疫情期間，擔任為應對疫情而發行10億歐元債券的聯合經辦行，同步推行積極的可再生能源融資計畫，此計畫於2019年時的資金為159 億歐元，今（2021）年底目標是達到180億歐元。

法巴銀表示，疫情帶來社會弱勢族群的經濟條件更差，過往30年已有支持小額信貸、透過普惠金融積極參與減少貧窮人口的計畫，透過小額信貸機構 （MFI） 間接資助的小額貸款，在疫情期間更能發揮社會關懷的功能。