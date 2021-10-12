中證網報導，市場傳出近日深陷違約風暴的大陸地產商花樣年中國與其全資子公司深圳市花樣年地產集團組織架構合併，並成立專門的債務與資產重組小組。花樣年中國母公司、在港股上市的花樣年控股12日回應，有關架構合併屬實。

報導指出，針對此次境外流動性問題，花樣年在地產投資決策小組、地產產品決策小組、地產招採決策小組等決策委員會的基礎上，增設專門的債務與資產重組小組。由花樣年執行董事柯卡生擔任小組組長，在董事會和公司管理層的領導下，統籌集團債務與資產重組工作，按市場化、法治化的原則，化解流動性風險。小組下設政府與合作項目執行組、金融機構執行組、執行秘書。

花樣年早前透露未能償還於10月4日到期的2.06億美元債務，國際三大信評機構惠譽、標普及穆迪齊步調降花樣年控股的評級。其中，惠譽宣布，將花樣年控股的長期外幣發行人違約評級從「CCC-」下調至「限制性違約」（restricted default）。同時，將花樣年的高級無抵押評級和美元債券評級從「CCC-」下調至「C」。