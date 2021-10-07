財政部表示，在各機關積極努力招商下，109年促參案簽約94件，民間投資金額達1449億元，創造逾2萬個就業機會。

招商卓越獎是按中央部會、直轄市政府及縣市政府，取109年度廣義民間參與公共建設案件總簽約民間投資金額最高者，及依促進民間參與公共建設法辦理簽約案件數量最多者頒發。

109年度招商卓越獎以財政部（499.8億元）、新北市政府（224.23億元）及新竹縣政府（65.11億元），為各級政府簽約民間投資金額最高者；經濟部（4件）、台北市政府（12件）及新竹市政府（5件），為各級政府促參簽約件數最多者。

財政部也邀請行政院副秘書長李國興頒發109年政府機關招商卓越獎予表現卓越的財政部、經濟部、台北市、新北市、新竹縣、新竹市六個機關，分別由各該機關代表財政部次長莊翠雲、經濟部次長曾文生、台北市副市長黃珊珊、新北市副秘書長朱惕之、新竹縣局長朱振群及新竹市參議洪怡芬接受表揚，展現中央與地方政府攜手民間、共創佳績成果。