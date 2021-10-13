台中市宜居建築「新業大塊森鄰」獲2021年國家卓越建設獎。（新業提供／盧金足台中傳真）

新業建設「大塊森鄰」，以「垂直森林×樹島陽台×四季合院」建築規畫，獲得2021年國家卓越建設獎。（3D示意圖新業提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

被視為台灣年度建設的最高榮譽的2021國家卓越建築獎，公私部門優秀的建設作品競爭激烈，今年參選案件多達200件，台中市首座宜居建築，新業建設「大塊森鄰」，以「垂直森林×樹島陽台×四季合院」建築規畫，獲得「最佳規畫設計類

」最高榮譽「卓越獎」，肯定台中市推動宜居建築，見證宜居城市的堅強實力。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，該獎項多年來發掘、評選脫穎而出的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大，備受建築業矚目與期許。

台中之光！「新業大塊森鄰」強調，不與自然爭地，蓋了建築，帶回更多的綠，從社區中庭、家戶陽台到空中花園，以豐富綠樹、草花、水景將建築圍繞，整體綠覆率逾100％。

新業建設表示，「新業大塊森鄰」闊達6米面寬的樹島陽台，是自然對生活的美麗邀請，為室內空間延伸出一幅闊綠景致，引領居住者走出戶外。

新業建設名譽董事長穆椿松指出，社區的亮點包括四季合院各分別座落於不同樓層的戶外鄰里空間，以四季風情為設計主題， 讓鄰里住戶在此小歇談心，凝聚社區情誼。

「為城市再築一座美麗森林」，新業建設董事長卓勝隆說

，新業建設擁有全方位建築專業團隊，垂直整合「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」六大部門，自有居研所聯合建築事務所、甲級大砌營造，從理念到實踐，以一條龍方式完成。

台中市府推動運用「引風、增綠、留藍」，透過增加都市風廊及水域來引風、提升都市綠色覆蓋面積，率全國之先實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，以點、線

、面垂直建構宜居建築及環境，獲建築業熱烈迴響，以實際行動力挺都市環境綠美化。

「為城市再築一座美麗森林」，新業建設強調，「新業大塊森鄰」獲獎，代表不動產業已從單純的土地開發，走向永續的思潮，新業建設最新14期重劃區新作，承襲宜居建築的內涵，建築設計更獲得綠建築銀級標章。

市府都市發展局積極打造宜居城市，推動台中市獨有特色建築，鼓勵綠化植栽引入大樓住家的機制，補足都市內垂直綠化缺少情形，不僅綠美化都市環境，也提升市民的居住環境品質。