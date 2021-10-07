新安東京海上產險「吉時保線上投保平台」廣受外界高度好評，繼去(2020)年底奪得「數位奇點獎」三項大獎後，7日再獲由「台灣金融服務業聯合總會」擔任指導單位的首屆「工商時報數位金融獎」最高榮譽的「數位創新金質獎」，另公司多年來導入數位科技精進保險服務取得卓越成效，也勇奪「數位轉型典範優質獎」，顯示新安東京海上產險數位創新能力及轉型動能深獲評審團的肯定。

新安東京海上產險表示，該公司積極發展數位金融，運用數位科技，提升客戶體驗，多年來線上投保整體滿意度逾9成，如瞄準滑世代全新打造的「吉時保線上投保平台」顛覆過往國人對保險保大不保小、保費負擔沉重、保單條款艱澀難懂等刻板印象，環繞「快速、簡單、小額」三大主軸，針對不同生活型態的族群，思考短期且高頻的風險，推出on-demand隨保隨用的商品，迄今已推出短期租借車保險、共享汽車加碼險等商品，讓小型風險也能獲得保障，是保險業實現普惠金融的具體表現。

另在差異化車險服務方面，新安東京產險首創推出「客戶理賠雙向溝通服務」，串接「定位派案雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，新安東京海上產表示，透過「自動分案系統」高效受理立案，保戶可透過手機掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，免除事故現場等待過程的焦慮；此外，自2020年8月起推出「車險理賠推播通知服務」，透過電子郵件主動告知保戶賠案處理進度，也大幅降低客戶理賠時的不安感。

新安東京海上產險表示，該公司成立20多年來，堅持「顧客至上」的服務精神，傾聽客戶需求，面對數位保險科技趨勢不斷戮力創新，嵌入精進多元的數位服務及豐沛的商品研發，協助社會大眾應對各項風險，讓客戶最珍貴的財產及人身擁有最安全的保障，帶給客戶心安、信賴的感受。