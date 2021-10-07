金融業好年冬，新光金控7日公告，9月單月稅後獲利18.22億元，累計前九月稅後獲利216.32億元，同比成長22％以上，是新光金2002年成立以來，首次賺破200億元，創同期及全年歷史獲利新高，每股稅後獲利1.64元。

而新光人壽前9月稅後獲利138.54億元，亦是創下新壽成立近60年來的全年新高。

除了資本市場多頭，讓壽險業今年可實現較多股債資本利得外，9月新台幣兌美元匯率貶值0.94角、貶幅0.34％，讓壽險匯兌成本大幅下降，新光金發言人李超儒表示，9月避險的無本金遠期外匯（NDF）年化費用降到2％上下，與過往有6～7％相比，算是相對便宜，換匯契約（CS）費用更降到0.2％左右，所以新壽9月有增提近10億元的外匯價格變動準備金，讓餘額回升到20億元左右。

由於避險成本下降，再加上9月本來就有些許現金股利入帳，因此新壽9月並沒有特別實現太多股債資本利得，單月稅後獲利即有11.35億元，累計前九月稅後獲利138.54億元，創同期及全年的歷史獲利亦新高，亦比去年同期成長11.98％。 在股市助攻下，新光金子公司元富證券前九月稅後獲利30.25億元，亦創下同期及全年獲利的歷史新高，同時元富證經紀手續費收入年成長80％左右。

新光銀行前九月稅後獲利51.62億元，同比成長9.27％，算是穩定成長，而今年新光銀前九月淨利息收入成長12％，手續費收入成長3％，基本面良好。

9月底資本市場出現亂流，債券殖利率攀高，壽險淨值多少受影響，但新光金9月增資新壽82億元，中和掉債券評價變動的影響，因此新壽9月淨值與8月相較並沒有太大變動，新光金每股淨值則是17.4元。