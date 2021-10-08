歐股周四創下七月以來最佳表現。油價和天然氣價格的放緩，紓解了投資人對通膨失控的擔憂；而正面的企業獲利資料，也加強了樂觀情緒。
周四泛歐Stoxx 600指數收漲7.24點或1.60%，為458.57點，扭轉了周線的下跌。所有的板塊都出現上漲，能源股漲幅最小，收漲0.2%。
美國原油庫存意外上升之後，油價出現連兩個交易日下跌。在俄羅斯總統普丁(Putin)宣布增加對歐洲天然氣供應之後，歐洲天然氣期貨價格也從創紀錄的高價回落。
但瑞銀分析師警告，俄羅斯的供應不會對價格的抑制產生持久影響；認為俄羅斯對歐洲天然氣出口已經處於較高水準，俄羅斯很難在歐洲冬季到來之前，進一步加快出貨速度。
汽車股大漲3.2%，創下近三個月最大單日漲幅。
以汽車製造業份量重的德國DAX指數大漲1.9%，創下今年五月以來最好的單日漲幅。對於八月工業生產較差的數據表現，德股對之不屑一顧。
美參議院領導人同意將債務上限延長到12月，讓政府部門關門問題獲得緩解。同時美失業人數也少於預期。
營建材料股大漲2.25%。
瑞士營建和化學製造商西卡(Sika)上漲3%。該公司表示，已經可以克服供應鏈問題，並提高今年銷售和獲利率展望。
法國建材公司St Bobain也有類似論調，並宣布股票回購，使其股價上升4.2%。
法國奢侈品製造商愛馬仕(Hermes)飆漲3.7%。匯豐將其股價提升為持有。
LVMH、歷峰(Richemont)、開雲(Kering)皆上漲超過2%。
在花旗上調評級之下，法國汽車零件商Valeo漲5.9%。
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