一項調查顯示，英國雇主為聘用新員工而增加報酬，可能創自1990年代以來最多。英國央行(BoE)將對該調查進行研究，以評估最近通膨的上升可能會持續多久。

英國招聘和就業協會(REC)表示，各個公司在九月仍在尋求招聘，但現有員工數量再次大幅下滑推進了正職和臨時工人的起薪創下該調查24年歷史以來的新高。

REC執行長Neil Carberry指出，從食品加工業和物流業，到辦公室職位，普遍出現對員工的爭奪。另外在過去幾周，已看見勞動力短缺對日常生活的影響，不管是在加油站的排隊車龍，還是超市貨架上的商品已經減少。

該調查為收集400家人力招聘公司的資料，發現可供聘用的工人數量已降至歷史低點。招聘公司表示，對員工的高需求、較高的就業率、來自歐盟的工人數量大減、員工因疫情而缺乏轉職信心等，都讓候選工人數量大幅減少。

Carberry希望整府採取更多措施來鼓勵商業投資，鬆綁脫歐後的入境規定，避免國際貿易障礙，並改善職業技能訓練。

英國央行指出，自從去年新冠疫情以來，通膨預期飆到4%，進行升息的理由越來越充足。BoE正在仔細觀察薪資成長指標，以判斷通膨上升是否像央行所預測是暫時性的。