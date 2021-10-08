千附精密(6829)明係(6804)送件申請上櫃。

千附精密成立於109年7月，主要產品為光電及半導體設備零組件、航太零組件，董事長為張瓊如，總經理為賴明村，目前股本為5.37億元，110年上半年合併營收為8.15億元，稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為2.65元。

明係成立於74年12月，主要產品為自行車、車架及零組件等，董事長為江永平，總經理為黃慶忠，目前股本為2.74億元，110年上半年合併營收為8.92億元，稅後盈餘為1634萬元，每股盈餘為0.62元。

技嘉三業務齊揚 9月營收登頂
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