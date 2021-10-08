美國規模最大的幾家銀行下周將公布第三季財報，由於與這場大流行病相關的會計調整逐漸減少，以及業務開始恢復正常，其第三季獲利平均將小幅增長。

受惠於這些因疫情而起的會計調整，今年早些時候美國大型銀行的獲利幾乎都大幅成長約1倍。

根據路孚特（Refinitiv）提供的I/B/E/S數據，分析師預期美國最大的銀行摩根大通第三季獲利較將去年同期略為下滑。

摩根大通將在下周三發布財報，為美股財報季拉開序幕。

下周四輪到花旗和摩根士丹利，其上季獲利估成長15%。美國銀行上季獲利估增長約35%。

富國銀行（Wells Fargo & Co）也將於下周四發布財報，其獲利可望較第二季大幅成長1倍多。該銀行因為支付非經常性費用，削弱了第二季的獲利表現。

高盛將在周五公布，其上季獲利估將小幅增加。

報告指出，實施庫藏股將有助於提升第三季和未來一段時間的每股盈餘。

此外，受惠於創紀錄的收購熱潮，投資銀行部門的業績表現料將非常亮眼，而固定收益交易營收下滑，部分將被強勁的股票交易量所抵銷。

但分析師表示，這些美國大型銀行營運表現的重點將在於淨利息收入，是否會在未來幾個月因利率升高以及企業和消費者貸款需求升溫而增長。

利息收入貢獻銀行業一半以上的營收，但受到低利率影響，近幾個季度以來已經陷入停滯。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Gerard Cassidy表示：「這才是問題所在，利息收入是所有銀行的業務核心」。