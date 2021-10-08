隨著SIE（索尼互動娛樂有限公司）近日發布最新系統軟體更新，全面開放M.2插槽的擴充功能後，全球玩家為之興奮。威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG近年積極布局新世代固態硬碟，不僅是首家擁有高中低階全系列PCIe 4.0固態硬碟的品牌，更緊盯遊戲市場脈動，推出市面上讀寫效能最優異、散熱效果兼具的GAMMIX S70系列，並陸續榮獲2021年國際知名設計大賞Red Dot等多項大獎。

威剛指出，其中，GAMMIX S70 BLADE具備每秒7400/6800 MB的讀寫效能，有效降溫的散熱片設計及高達2TB的儲存空間，是PS5玩家引頸期盼的擴充首選。

PS5遊戲主機的固態硬碟控制器為特製規格，因此其M.2擴充硬碟需為高效能的PCIe 4.0介面，才能擁有流暢的遊戲畫面。專為輕薄筆電與行動創作族群打造的GAMMIX S70 BLADE，擁有每秒高達7400/6800 MB的連續讀寫速度，符合NVMe 1.4規範，4K隨機讀寫速度達到750K/750K IOPS。

威剛表示，年初甫上市即獲得國際知名媒體獎項肯定與廣大玩家推崇，列為PS5主機擴充固態硬碟安裝推薦款之一；除此之外，目前高畫質遊戲已蔚為市場趨勢，GAMMIX S70 BLADE高達2TB的大容量，能完全滿足玩家對儲存空間的需求。

除了XPG GAMMIX S70 BLADE可支援PS5 容量擴充外，威剛也即將於10月底前推出全新生力軍LEGEND 840加入戰場。ADATA LEGEND 840擁有每秒5000 /4500MB的連續讀寫速度與高達2TB的儲存容量，通過多方嚴密壓力測試後，給予玩家不同PS5 主機容量擴充方案選擇。