9月壽險獲利「未涼」。南山人壽8日公告，9月稅後獲利41.02億元，是目前已公布的壽險公司中獲利金額最高者，累計前九月南山人壽稅前獲利已逼近600億元，稅後獲利則是545.23億元，續創史上同期及全年的歷史新高，比2020年同期成長近46％。

資產逾5.2兆元的南山人壽目前排名壽險第三大，今年獲利亦是暫列壽險第三名，僅次於國泰人壽前8月累計稅後獲利945億元，與富邦人壽前八月稅後獲利899億元，9月這二家公司雖仍未公布獲利，但依舊篤定會是前二名。

南山人壽因尚不能銷售投資型保單，因此商品主力是美元利變壽險，前八月傳統壽險新契約保費553億元，市占率19％，傳統型美元保單新契約保費則約新台幣457億元，都是壽險市場第一名。

而這些保單相對初年度成本較重，但在股債投資獲利挹助下，南山人壽累計前九月稅前獲利596.68億元，稅後獲利是545.23億元，都是創南山人壽成立近60年來的新高紀錄。

南山人壽亦公布其7月1日開辦的利率1.28％保單紓困貸款，到9月底止，總申辦件數逾2.7萬件、申辦人數約2.5萬人，金額約新台幣23.2億元，應是壽險業第二高。