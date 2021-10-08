針對美媒報導20多名美國特種部隊秘密在台進行輪訓的消息，大陸的反應除外交部聲稱將「採取必要措施」外，言辭一向特別強硬的《環球時報》亦發表社評稱，美方在此敏感時機通過匿名官員放出消息，等於是半公開破壞中美建交的關鍵條件，大陸一定會對這種新的挑釁做出反應，讓美方知道這是挑起台海戰爭的玩火行為。

美媒《華爾街日報》報導美國特種作戰部隊等在台開展秘密輪訓任務已至少一年，引起了廣泛注意。雖然美台軍方對此不予置評，但可以預期北京方面可能會有強烈的反應。陸媒《環球時報》一如即往地發表立場強硬的社評稱，美方通過匿名官員放出這一消息，已經從偷偷摸摸向半公開破壞中美建交的關鍵條件跨了一步。

社評指出，美國向台灣派出現役軍事人員，性質無疑是惡劣的。美國以前因對台軍售後培訓台軍等需求，也對台派出過軍事人員，但都是悄悄幹的。美國現在試圖通過半公開化這一行動傳遞對華強硬信號，它選擇了一個敏感時機：大陸軍機在國慶期間大規模靠近台灣演訓引起轟動，中美高層又剛在蘇黎世會晤，就緩和關係取得一定共識。

文章說，美方想用這種方式刺激大陸，這是華盛頓的一貫伎倆。大陸方面肯定要對美方的新挑釁做出反應，讓美台都充分認識到這種勾結的嚴重性。否則的話，接下來美軍人員就可能會公開穿軍服在台灣亮相，人員規模可能從幾十名變成幾百名甚至更多，形成美國在台灣事實上的駐軍。必須讓他們知道，這是在做挑起戰爭的玩火，它所意味的後果是美台都無法承受的。

社評指出，大陸對台形成的絕對軍事優勢足以確保將台灣本島一舉拿下，美軍參戰必將遭到解放軍痛擊，蒙受美方不可承受的損失。美方的所謂制裁已對中國失去了嚇阻力，使用武力解決台灣問題已經成為大陸越來越現實的選項之一。

文章最後說，想用美軍輪訓台軍強化台灣的自衛能力，同時增加台軍抵抗解放軍的信心，這些都是癡心妄想。美軍對阿富汗政府軍實施了全面武裝和完整培訓，但他們打造的那只軍隊最終不堪一擊。還有越南戰爭的例子，都證明了美軍裝備和培訓從來支撐不起一支軍隊的真正鬥志。