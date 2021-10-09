勞動部去年首度開辦失業勞工子女助學補助計畫，補助2萬4000元，桃市府再加發1萬1800元，最多共領3萬5800元，上學期共有503名大學生受惠，110學年第1學期勞動部方案已開辦，受理至10月14日止，桃園加碼版也預計11月底開辦，呼籲非自願離職的桃園勞工把握機會踴躍提出申請。

桃市府勞動局指出，勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就讀私立國內大專校院者的經濟負擔，去年起開辦「失業勞工子女助學補助」，分上、下學期申請，非自願離職失業勞工，其子女就讀國內私立大專校院發放2萬4000元補助，但對比軍公教子女補助金額達3萬5800元，略有不足，桃園市針對設籍桃園市4個月以上者再加碼發1萬1800元，等同比照公教人員子女。

勞動局指出，考量部分勞工因資訊不足而未及時申請勞動部「失業勞工子女就學補助」，去年放寬讓未申請到勞動部版的失業勞工，符合資格仍能申請桃園版，不但延長受理時間，也新增加線上申辦方式，在疫情衝擊加上市府廣為宣傳下，109學年第2學期受益人數大增，總計桃園加碼方案受惠者達228人，補助金額為260萬4482元，若加計勞動部補助失業勞工子女就讀公立大學的人數後，總計桃園受益的大專院校生高達503人。

勞動局指出，勞動部110學年第1學期「失業勞工子女就學補助」已開辦，受理申請時間至10月14日止，可透過線上或紙本提出申請，並提醒民眾，若通過勞動部「失業勞工子女就學補助」的審核，可向桃園市政府申請加碼版的「失業勞工子女助學補助」，預計11月底開辦。