這些國家民眾若完成新冠疫苗接種 新加坡允許入境不用隔離 22:102021/10/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡政府允許英國、美國、加拿大、法國、義大利、荷蘭、西班牙和丹麥等完成接種新冠疫苗旅客從19日開始入境後不必隔離，韓國旅客從11月15日開始比照辦理。消息刺激觀光股11日大漲，像新加坡航空股價飆漲7.6％收5.52新元。 加拿大強制接種醫療人力恐更吃緊 工會籲放寬 第12輪開放3大疫苗 莊人祥：BNT全年齡可接種 #新冠疫苗 #接種 #允許 #隔離 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 默克新冠肺炎口服藥 確認向美國FDA申請緊急授權使用 21:452021/10/11 國際 女師確診 內湖某幼兒園停課14天 北市匡列81人居隔 15:392021/10/11 生活 日本5旬夫婦欲接種流感 誤被施打COVID-19疫苗 17:402021/10/11 國際 113萬劑莫德納將開打 第12輪預約時間曝光 1族群有資格 15:572021/10/11 生活 長者不開心 北市莫德納2劑各區預約秒殺 衛生局回應了 15:472021/10/11 生活 遭控追逐利益疫苗先給富國 莫德納終於回應 16:552021/10/11 國際 醫院開放慢性病房探病 指揮中心：須符合3條件 14:132021/10/11 生活 12萬劑陸國藥疫苗扔水溝 埃及檢方逮3人 15:232021/10/11 國際 BNT今早10點開搶 117萬人符合資格 接種、開打時間一次看 08:122021/10/11 生活 第11輪疫苗BNT第1劑 新北首日15萬人預約 15:252021/10/11 生活 IMF恐下修全球經濟成長預測 04:102021/10/11 全球財經 財經熱門新聞 美經濟復甦沒力？就業爆冷拉警報 外媒：這群人不想工作 - 財經 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 - 財經 能源危機燒！陸准電價漲幅放鬆 專家警告：通膨惡潮來了 - 財經 公股金控：台股明年股息上看2.4兆 - 財經要聞 - 工商時報 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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