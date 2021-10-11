新加坡政府允許英國、美國、加拿大、法國、義大利、荷蘭、西班牙和丹麥等完成接種新冠疫苗旅客從19日開始入境後不必隔離，韓國旅客從11月15日開始比照辦理。消息刺激觀光股11日大漲，像新加坡航空股價飆漲7.6％收5.52新元。

加拿大強制接種醫療人力恐更吃緊 工會籲放寬
第12輪開放3大疫苗 莊人祥：BNT全年齡可接種
#新冠疫苗 #接種 #允許 #隔離 #新冠肺炎