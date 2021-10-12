聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，今年有近1萬9000名兒童穿越哥倫比亞和巴拿馬之間危險重重的叢林「達連隘口」（Darien Gap），想要前往美國，創下新紀錄。

UNICEF表示，這個數字「幾乎是過去5年合計的3倍之多」。

根據報告，將近20%穿越叢林的移民是兒童，其中半數不到5歲。

達連隘口是移民從南美洲前往美國的主要路徑之一，但毒販及人口販子等武裝組織常在這座叢林四處流竄。

UNICEF表示，「徒步穿越達連隘口的移民兒童人數創下新高紀錄」，這座叢林「對於嘗試抵達北美的移民來說，是最危險的地方之一」。

UNICEF表示：「在這座茂密的熱帶森林裡，帶著孩子的移民家庭特別容易遭受暴力，包括性侵、人口販賣和犯罪團夥的勒索。」

「穿越達連隘口的孩子也有可能染上腹瀉、呼吸系統疾病、脫水和其他需要立即照料的疾病。」

此外，野生動物、昆蟲及缺乏安全飲水等，又讓試圖穿越叢林的問題更嚴重。

2021年，至少已有5名兒童被發現命喪叢林；在沒有雙親陪伴下抵達巴拿馬的兒童及新生兒則超過150名，比2020年增加近20倍。

UNICEF拉美暨加勒比海區域主任高夫（Jean Gough）說：「每個徒步穿越達連隘口的孩子都是倖存者。我們在現場的團隊以前從未看過這麼多年幼孩子穿越達連隘口，而且經常沒有大人陪伴。」

高夫表示，這個問題必須被視為整個區域的人道危機。

巴拿馬移民機關統計，今年至9月為止，已逾9萬1000名移民從哥倫比亞穿越這座面積達57萬5000公頃的叢林，抵達巴拿馬。

踏上這條險路的移民多半是海地人和古巴人，分別有5萬6676人和1萬2870人，也有一些來自更遙遠的非洲或亞洲。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1101012