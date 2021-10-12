台灣大哥大（3045）12日公佈9月自結合併營收122.2億元，相較去年同期大增20％，EBITDA為27.4億元，營業利益13.1億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.31元。

自結前三季合併營收1111.2億元，年增達18％，合併EBITDA為248.3億元，營業利益121.2億元，稅後淨利85.1億元，稅後EPS為3.02元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9月份合併營收年增20％。行動業務方面，行動服務營收持續維持年增長，iPhone 13全系列機種於9月24日開賣，提升9月份5G月租型用戶數滲透率，累計前7日專案機月租1399以上占比約8成。

富邦媒電子商務表現持續亮眼，9月營收年增維持在35％高檔。隨5G、電商、家用寬頻三大引擎不斷推動成長，9月各業務EBITDA皆較去年同期增加。第三季合併EBITDA年成長9％，並已超越 2019 年同期水準，合併營業利益本季年增達10％。

AppWorks旗下AppWorks Fund III亦於第三季貢獻稅後淨利約2.4％。累計前九個月，合併營收年成長18％，合併EBITDA年成長5％，表現均優於全年業績展望。