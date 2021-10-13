中華桌球隊在今年東京奧運表現出色，但桌球選手平日練球相當辛苦，練習之外還要撿球，正修科大研發出「多功能桌球機」，同時具有撿球及發球功能，減少選手練習時的疲勞。

正修科大日前在「第17屆烏克蘭國際發明展」共拿下3金3銀，金牌分別為「多功能桌球機」、「輔助診斷系統」、「應用於地形圖之三維圖像成像方法」；銀牌則有「移動式翻轉病床車」、「智慧倉儲」及「智慧型竊盜行為偵制管理平台」。

多功能桌球機由資訊管理系老師李春雄領軍研發，團隊包含工管系老師陳坤茂、李婕漪，及資管系學生李京樺。李春雄表示，一般桌球練習機大多只提供發球功能，無法提供撿球與及集球收納功能，選手在長時間練球後，還要辛苦撿拾大量的球，相當消耗體力。

李春雄指出，掃地機器人已問世許久，但卻沒有撿球機器人，經過多方思考後，特研發出一台專門用來掃桌球的「多功能桌球機」，此機由3大模組組成，分別為「自動撿球模組」、「輸送桌球模組」及「自動發球模組」，自動撿球模組可在桌球場地尋找桌球，若感應的鬚鬚碰到桌球，就會透過撿球器來撿球。

至於輸送桌球模組，是透過輸送帶將撿到的桌球垂直輸送到球桶中。自動發球模組則透過輸送帶將球桶中的桌球垂直輸送到最頂端，再透過無刷馬達高速摩擦旋轉，達到發射桌球的功能。

不過，設計團隊也指出，此次所研發的「多功能桌球機」雖同時具有「撿球及發球」功能，但撿球還要透過使用者遠端遙控，未來希望導入AI人工智慧的視覺辨識功能，讓此機器更加完善。