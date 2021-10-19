江宏傑（中）最近胖了4公斤。（TVBS提供）

江宏傑（中）透露靠吃美食舒壓。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》近日邀來江宏傑當嘉賓，他帶著主持人小賴、代班主持人阿樂一起到台南大啖美食。江宏傑雖為新竹人，但他從國中開始就在台南受訓，累積了一系列口袋名單，笑說錄影期間特別放鬆，錄影前也沒有特別做功課，因為都是從小就很熟悉的店家，跟老闆都很熟！重返故鄉的他也特別有感觸：「回到台南就會想起以前的生活，很開心可以把自己在台南最愛的美食分享給大家。」

江宏傑本身很愛吃，近期胖了4公斤，許久沒見到江宏傑的阿樂則笑說：「你以前是零死角男神，現在變微死角。」江宏傑則坦言吃東西很舒壓，對他來說心情會變好，吃多就會讓自己變快樂些，遇到低潮時覺得要對自己好一點，最近也會用吃東西來發洩。阿樂望向一旁的小賴說：「那你變胖是因為膠原蛋白嗎？」小賴則打趣回應：「我最近有打啦（微整形）！」

吃飽喝足後，江宏傑帶著一行人來到台南綠色隧道搭觀光船，他透露這是訓練時期和爸媽散心的景點，「爸媽來台南看我時，我們都會一起來這裡坐船，聊聊練習時發生大小事」，並有感而發地說：「我從小就離家，還是會需要家人、需要分享生活、需要他們給我依靠，有了小孩之後就覺得當父母真的太偉大。」也溫馨表示等自己的小孩再長大一點，要帶他們去吃遍美食。小賴則笑回：「如果需要的話，我可以扮演媽媽哦！」

13歲就開始接受魔鬼訓練的他，之前因運動傷害，腳踝跟髖關節動過手術，手術過程需要較長的恢復時間，江宏傑表示沒有跟上正軌訓練就會跟別人差距越來越大，也因此想過放棄桌球、轉換跑道。而讓他撐下去的原因，就是因為想到家人都很支持自己，不想讓家人失望，還是得堅持下去走到最後，感動全場。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。