自己吃陳皮梅的怪癖，意外讓喜歡亂拿東西的前婆婆出糗，讓女網友笑到差點斷氣。（示意圖，達志影像/shutterstock）

現代人自我意識提高，不喜歡自己的物品遭人隨意翻動、取用，不過有些長一輩的人，觀念認為家人不分彼此，東西共用很正常。一名女網友表示，前婆婆就是會到房間翻東翻西，不經她同意就把東西直接拿走的那種人，不過某次因為女網友吃陳皮梅的「特殊習慣」，意外讓前婆婆出糗，也讓她暗爽到內傷。

一名女網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》發文，表示自己吃陳皮梅這種蜜餞有個習慣，都會把吐出來的籽再包回去，等全部吃完後，裝回包裝袋丟。

原PO表示，前婆婆超愛去她房間翻東翻西，吃的用的從沒經過她同意就直接拿走。有次前婆婆要拿走整包開封的陳皮梅，原PO阻止說「那不能吃啦！」，遭前婆婆責怪小氣，並且訓示一番，當下原PO「冷笑加白眼」，就把那整包開封的陳皮梅給前婆婆了。

結果隔天前婆婆7pupu跑來罵原PO「沒禮貌」，原來前婆婆將那包陳皮梅拿去工廠分給同事吃，當場出大糗。原PO說雖然被罵慘，但自己不但沒生氣，反而還笑到差點斷氣。

眾多網友紛紛回應：「舒服」、「笑到岔氣」、「怎麼聽完有種莫名的療癒！」、「妳應該再吐槽她：不是跟妳說那包不能吃嗎？是妳硬要拿走的」。還有網友表示，「正常發揮，有次一群人去港口玩，整杯燒酒螺當場抽完，帶回去給好朋友抽，整杯抽第三顆朋友說怎麼都沒肉，整個畫面已經笑翻了⋯⋯被罵好幾天三字經」。