跳傘是受歡迎的極限運動之一，讓玩家們充分感受到心臟騰空、血壓飆高的快感。英國一位知名探險家因拍攝真人秀《荒野求生秘技》而走紅，正所謂虎父無犬子，他的18歲兒子近日挑戰了終極絕命跳傘，不揹傘包，直接將降落傘的鐵環嵌在肉裡，靠著背部皮膚支撐全身重量在空中飛行，驚悚畫面在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，英國探險家貝爾（Bear Grylls）曾在荒漠、雨林等艱困環境中挑戰生存，沒想到他的18歲兒子傑西（Jesse）也遺傳自父親的大膽基因，甚至一心超越父親，這回決定挑戰「打赤膊跳傘」。有別於其他玩家全副武裝，傑西捨去傘包，直接將降落傘的鐵環嵌入靠近肩胛骨的位置，讓人看了怵目驚心。

影片中可見，傑西站在一處公路大橋的欄杆外側，緊接著縱身躍下，不久後降落傘也隨之打開，但傑西全身的重量以及強風吹拂的力量，僅靠著背部上的皮膚支撐著，所幸傑西成功降落在安全區域，鐵環也沒有因此劃破皮膚而脫落。

對於這次的極限挑戰，傑西坦言這是他首次嘗試過最強烈的體驗，他也十分享受這種失重下墜的感覺。影片曝光後，傑西的父親貝爾看了也冷汗直流，不禁喊話「你太狂了！現在你已經是史上最年輕的『靠皮膚』跳傘的紀錄保持人，好好享受吧，但別再挑戰第二次了！」

報導指出，傑西挑戰的跳傘方式被稱為懸浮定點跳躍，是由一位名叫斯坦尼斯拉夫（Stanislav Aksenov）的俄羅斯男子所發明的，特別將古老的穿體藝術和跳傘結合在一起，據悉穿環、跳傘時會流血，但將鐵環移除後，傷口就會自行癒合，只留下小疤痕。