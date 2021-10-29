國道3號發生4車追撞事故。（民眾提供）

國道3號發生4車追撞事故。（民眾提供）

遊覽車車頭全毀！國道3汐止路段4車追撞釀4人傷 驚悚畫面曝

遊覽車車頭全毀！國道3汐止路段4車追撞釀4人傷 驚悚畫面曝

今（29）日下午5時30分許，國道3號北上12.1公里處發生2輛自小客車、1輛大貨車及1輛遊覽車追撞事故，造成4人受傷均意識清楚，無生命危險，其中遊覽車29歲駕駛腳部受到夾困，消防人員協助脫困後，因右腳踝腫脹送往汐止國泰醫院。

另3名傷者包括47歲男子及42歲女子頭暈，送往汐止國泰醫院，另名女子則無明顯外傷，送往內湖三軍總醫院。目前國道員警在場管制及協助拖吊作業，約需1小時可全線通車，詳細肇事原因及責任歸屬警方將調查釐清。