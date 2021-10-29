遊覽車頭全毀！國3汐止段4車追撞4人傷 驚悚畫面曝光 18:272021/10/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遊覽車駕駛受困，消防人員正協助脫困。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號發生4車追撞事故。（民眾提供） 國道3號發生4車追撞事故。（民眾提供） 遊覽車車頭全毀！國道3汐止路段4車追撞釀4人傷 驚悚畫面曝 訂閱影音： 中時新聞網 遊覽車車頭全毀！國道3汐止路段4車追撞釀4人傷 驚悚畫面曝 今（29）日下午5時30分許，國道3號北上12.1公里處發生2輛自小客車、1輛大貨車及1輛遊覽車追撞事故，造成4人受傷均意識清楚，無生命危險，其中遊覽車29歲駕駛腳部受到夾困，消防人員協助脫困後，因右腳踝腫脹送往汐止國泰醫院。 另3名傷者包括47歲男子及42歲女子頭暈，送往汐止國泰醫院，另名女子則無明顯外傷，送往內湖三軍總醫院。目前國道員警在場管制及協助拖吊作業，約需1小時可全線通車，詳細肇事原因及責任歸屬警方將調查釐清。 全教總籲政府勿對教師差別待遇 薪水4％要調足 軍公教調薪4％ 國營事業跟進 #追撞 #4人受傷 #意識清楚 #國道3 #汐止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三峽女騎士遭砂石車擦撞慘摔 駕駛反駁故意「頂兩下」 10:372021/10/29 社會 雲林4鄉合併麥寮市 共享福利 04:102021/10/29 地方新聞 滿4周可打第二劑BNT 指揮中心宣布預約日 14:062021/10/29 生活 民間參與公共建設 4年新低 04:102021/10/29 財經焦點 H2O水京棧攜手台南和嘉義飯店聯賣 2人份五倍券玩3城市 09:592021/10/29 財經 苗栗自小客車翻落50公尺邊坡 駕駛幸運獲救 12:422021/10/29 社會 NBA》爵士作客血洗火箭 開季4連勝續保不敗之身 10:342021/10/29 體育 北市忠孝東路汽車連撞5機車 又是疲勞駕駛惹禍肇事 17:582021/10/29 社會 賈永婕驚傳家中成員遭攻擊「身上4個洞」 她哭：我要瘋了 10:402021/10/29 娛樂 「籃球女孩」4歲遇車禍痛失下半身 21年後活得更精彩 10:222021/10/29 搜奇 台南「大頭幫」橫行地方 被忤逆就率眾毆打砸車 9人遭逮 14:442021/10/29 社會 社會熱門新聞 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 遊覽車頭全毀！國3汐止段4車追撞4人傷 驚悚畫面曝光 - 社會 影》登山步道驚現粗壯眼鏡蛇長2米 豎高50公分吐信欲攻擊 - 社會 利用總統專機夾帶私菸 特勤辯稱「維安慣例」遭法官打臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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