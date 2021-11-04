專業特用化學材料通路商崇越電(3388)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為1.57億元，季增10.54%，累計前3季稅後盈餘為4.39億元，年成長55.6%，已超越去年全年，每股盈餘為5.92元；崇越電表示，目前訂單能見度仍相當高，公司對營運仍持審慎正向看法。

崇越電第3季合併營收為24.74億元，季增10.94%，年增17.98%，營業淨利為2.05億元，季增11.76%，年增54.85%，歸屬母公司稅後盈餘為1.57億元，季增10.54%，年增52.64%，單季每股盈餘2.12元；累計前3季合併營收69.17億元，年成長20.44%，營業淨利為3.58億元，年成長58.29%，歸屬母公司稅後盈餘為4.39億元，年成長55.6%，每股盈餘為5.92元，前3季獲利表現已超越去年全年。

展望第4季與2022年，崇越電表示，各產業訂單拉貨動能依舊強勁，加上Silicone最主要原料金屬矽(Si)供給仍吃緊，在供不應求的期況下，預期價格仍為易漲難跌走勢，目前市場氛圍熱絡，訂單能見度仍相當高，公司對營運仍持審慎正向看法。