全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密前三季銷售台數1564.16萬台、合併營收172.70億元均創歷史新高，漲價幅度跟不上原物料及運費上漲速度，第三季EPS從去年同期1.13元降至1.05元。今(4)日實施庫藏股首日，上漲0.30元而以19.15元開出，最高達19.25元，短短一個小時，成交量破700張，勝過昨日成交量449張，目前呈上漲走勢。

瑞智3日董事會決議實施庫藏股，從11月4日至明年1月3日，預計買回5000張自家股票，佔總發行股份0.9903％，每股買回價格區間13.2～28.2元，股價低於區間價格下限，仍可繼續買回。瑞智表示，買回庫藏股將轉讓給員工。

瑞智前三季合併營收172.70億元，營業毛利18.72億元、營業利益5.66億元、稅前淨利6.68億元、本期淨利5.15億元、EPS為1.05元，其中第三季EPS僅0.37元。瑞智表示，第四季進入壓縮機外銷旺季，今年銷售台數有機會挑戰2千萬台歷史新高。