第12屆金音創作獎頒獎典禮將於11月6日在高雄流行音樂中心登場，日前公布表演嘉賓陣容，包括今年多組入圍者血肉果汁機、孫盛希、康士坦的變化球以及FUTURE AFTER A SECOND、持修、CHING G SQUAD等。首次登上頒獎典禮上演出的FUTURE AFTER A SECOND將與血肉果汁機合作共演，抱著一種「要讓這場演出有國際等級」的決心做準備。

血肉果汁機入圍最佳專輯獎、最佳樂團獎、最佳現場演出獎、最佳搖滾專輯獎、最佳搖滾歌曲獎5個獎項成為本屆入圍大贏家，直言：「爽死。」問到最想拿哪個獎？他們笑說：「全部都要，小朋友才選擇。即使有些我們已經拿過了，我也還是想得來湊two胚。」他們特別感謝評審對於血肉新風格的肯定，肯定血肉勇於改變且沒在怕的決心。改變不難，難的是很多人不敢。總讓人驚喜不斷的血肉果汁機將會與讓人意想不到的藝人合作並陸續推出單曲，「是大家所想不到的狠角色，敬請期待。」

FUTURE AFTER A SECOND與血肉果汁機認識許久卻首次合作，雙方平常就會討論創作跟製作想法、交流彼此作品，藉此共演機會特向演出與行銷上經驗豐富的血肉學習，藉由討論尋找讓彼此更好的方法，從好友角度更加認識、審視自己，感謝金音團隊促成此次合作。雙方已講好，入圍五項的血肉果汁機，每得獎一項要請一攤，FUTURE AFTER A SECOND笑說：「他們拿越多獎，我們免費吃越多。」

FUTURE AFTER A SECOND透露，這次演出將展現兩團歌曲與特色，不只是音樂，視覺、燈光都有全新呈現。雙方常溝通提醒並調整演出細節，一起從晚到早都在弄新編曲，碰撞火花，現場編排會非常特別，希望金屬樂的「好玩」可以更擴散出去，連團員都很期待。