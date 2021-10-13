台睿(6580)與共信-KY(6617)簽訂一項合作協議，將共同針對CVM-1118與其他藥物合併用於非小細胞肺癌治療進行研究，並放眼中國大陸肺癌市場的開發。台睿董事長林群說，CVM-1118目前共有三系列專利，全球多國專利皆已順利取得，布局相當完整。中國大陸是全球第二大醫藥市場，尤其癌症藥物市場龐大，預計到2024年將達到3,672億人民幣。肺癌將是台睿與共信攜手，進入中國大陸的一個很好的切入點，也有利於未來本產品在中國之外的全球授權之技術加值。

共信總經理林懋元指出，此次合作除了能共同努力將台睿的CVM-1118產品帶入中國大陸市場，也因為台睿CVM-1118產品為口服系統性治療，與共信精準局部治療的微創靶向消融PTS產品並無產品競爭問題，而且能共同進行市場推廣及銷售，產生更好的綜合效果，合作一起拿下中國大陸的肺癌市場，也不排除，未來能進一步合作進行PTS產品與CVM-1118產品合併治療的研究。

CVM-1118具有多重標靶的作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成(Vasculogenic mimicry, VM)之功效，除有極佳的抗癌效果外，更比針劑型的癌症藥物副作用低，有潛力可用來對抗多種癌症。台睿於美國與台灣先後完成CVM-1118第一期人體臨床試驗後，目前正執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤之二期臨床試驗中。

共信醫藥則是專注在小分子抗癌化學消融新藥研發的生技醫藥公司，旗下共有4項產品於臨床試驗階段，其中應用於肺癌產品於中國完成臨床試驗一至三期後，目前於中國申請的藥證正在進行審評審批階段。

鑒於台睿在癌症新藥CVM-1118上的研發技術與量能，以及共信在中國大陸與肺癌領域已建立的資源，兩家公司將攜手推動CVM-1118肺癌適應症於中國市場的開發，除將研究各種可能之合併治療，未來雙方也將積極朝向產品商業化發展，包含在中國大陸市場進行募資，進行大規模臨床試驗，以及就CVM-1118肺癌適應症於中國大陸市場進行授權洽談等。