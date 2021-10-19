進入2021年第四季，市場景氣與企業獲利成長速度，以及寬鬆政策程度自高峰落回常態的過程，勢必帶來資產強弱的明顯差異，中國信託商業銀行建議投資人積極檢視投資組合與風險承受度，今（2021）年第四季資產配置，採55／45股債布局，抵抗股債市場波動，同時掌握景氣復甦創造的投資契機。

中國信託銀行研判，金融市場明（2022）年聚焦全球央行貨幣政策之變動，包括美國聯邦準備理事會寬鬆政策何時退場，以及後續緊縮政策何時啟動，另一方面，歐洲央行的疫情緊急購債計畫（Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP）明年3月可能結束，全球寬鬆政策陸續退場，顯示疫情對經濟影響程度降低，以及央行總資產擴張程度將放緩而後持平，反映在股市評價面也難以持續擴張。

根據過往寬鬆政策退場伴隨的經濟成長，大多對投資環境有利，但市場波動也隨之增加，造成資金效益上的抉擇，全球貨幣政策進入正常化階段及其帶來的利率風險，將加速資產配置挪移與市場波動。

未來半年無論貨幣政策寬鬆程度，或全球景氣與企業獲利成長從高峰回落，都將帶來資產強弱的明顯差異。國家策略方面，成熟市場貨幣政策即將退場，轉由財政政策接棒；新興市場則持續面臨政策上的不確定性，未來12個月的企業獲利動能以成熟國家較高，區域投資策略上，中信銀行建議以成熟國家為主，若從評價面考量，歐洲股市的機會優於美國股市。

產業策略方面，全球貨幣政策進入正常化階段，股市本益比難再大幅擴張，產業股價上行潛力高低，將以企業獲利強弱的基本面投資邏輯為主，因此明年獲利成長相對突出的優勢產業，股價相對具有上行空間。中信銀行研判，高利潤的優質獲利成長類股可望有所表現，若加入評價面考量，消費及通訊服務類股表現可望比科技類股穩健。

外幣部分，聯準會退場速度快於歐洲央行，利差優勢將主導美元維持緩強趨勢，而與經濟正向連動的商品貨幣，以及政策擾動下具避險性質的日圓，也會有表現機會。