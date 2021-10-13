全球記憶體領導品牌威剛科技發表全新世代DDR5記憶體模組，以4800MT/s原生時脈與16GB主流容量成為新世代記憶體模組新標準。有鑑於近年來電腦處理器核心數量越來越多，新世代DDR5記憶體模組也大幅增加頻寬，相較於DDR4記憶體模組更能讓每個CPU核心分配到更多頻寬資源，大幅提升電腦的整體運算性能表現。

除此之外，威剛科技更與全球各大主機板合作夥板攜手共進，從DDR5開發初期即與國際知名主機板領導品牌進行密切合作，以期提供消費者相容性表現最佳的DDR5平台。

在全球IoT與AIoT的趨勢，以及5G與WiFi 6高速網路普及影響下，個人電腦的CPU性能與核心數量也不斷增長，除此之外，對記憶體效能、容量與穩定度的要求也隨之大幅提升。因此，威剛科技率先推出符合JEDEC標準的DDR5記憶體模組，採用更高速的4800MT/s時脈，以及提供單支8GB、16GB或32GB容量，並內建ECC校正錯誤編碼功能與PMIC電源管理功能，大幅強化DDR5記憶體模組高速傳輸、省電節能與資料保全等能力，為電腦運算提供又快又可靠的性能表現。

Intel即將推出採用DDR5的全新世代平台，對此威剛持續強化與AORUS、ASUS、ASROCK、GIGABYTE、MSI與ROG等全球主機板領導品牌的測試合作，將為Intel新平台提供最佳相容性的使用體驗。

威剛科技記憶體產品事業處資深經理戴子然表示，威剛長期深耕記憶體市場，並擁有豐厚的研發資源根基，率先推出最新世代記憶體解決方案，且與各主機板品牌攜手研發相容性設計，進行系統與記憶體參數調整與測試，展現最新DDR5記憶體效能。未來，威剛也將推出更多元規格的產品滿足創作者、電競玩家等不同市場需求。威剛此次推出的DDR5 4800MT/s記憶體模組，包含符合桌上型電腦的U-DIMM與筆記型電腦可用的SO-DIMM，U-DIMM推出單支與雙支兩種形式包裝，容量則有8GB、16GB與32GB等不同款式；DDR5 SO-DIMM則將於今年第四季推出，不論是使用桌上型電腦或筆記型電腦的電競玩家、高階電腦工作站、行動工作者與影音創作者，皆可隨心所欲享受高速記憶體帶來的絕佳工作效能。

威剛全系列記憶體模組，均具有嚴謹的品質與生產管理，使系統在高速的運算下仍可維持穩定運作。所採用的記憶體顆粒，皆符合JEDEC和RoHS的設計生產規範，以確保系統的相容性和產品的綠能表現。威剛全系列記憶體模組產品均享有終身保固的服務，提供給消費者更安心的保障。