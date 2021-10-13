感測元件大廠競相擴產，繼光磊（2340）宣布明年將投入8億元資本支出之後，鼎元（2426）也公告，將在科中廠斥資4.68億元擴產SI感測元件產能，此也是鼎元布建6吋新廠之後，較大規模的投資計劃。

鼎元公告指出，為公司整體營運發展所需，計劃對科中廠進行SI元件產品之產能擴充投資，投資計畫之資本支出預算總金額為新台幣4.68億元，並授權董事長於不超過本次預算總額之10％範圍內逕行核決。

鼎元9月營收繳出月減、年增營收成績單，累計今年前三季營收達24.23億元，年增35.9％。