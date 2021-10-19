大陸知名社群平台小紅書近期被曝代發筆記一篇只要4元（人民幣，下同），在使用者群體中口碑急墜，主因其平台充斥著大量的虛假資訊，尤其是「濾鏡景點」類似的圖片引起了很多網友的反感。

尤其十一假期中，不少使用者根據小紅書博主分享的景點圖文前往打卡，卻屢屢踩坑，被大量用戶吐槽為「濾鏡景點」，讓用戶出現上當了的感覺。

有媒體針對性的進行調查，隨後發現小紅書存在招募推廣、寫手、代發等雇傭水軍行為，代發一篇筆記的酬勞僅約4-5元。

據快科技報導，有律師對此表示，虛假種草（代發筆記）或涉嫌違法，用戶、商家及平台應杜絕此類行為。

針對「小紅書種草筆記代發4元一篇」報導，小紅書回應稱，嚴打各類代寫代發灰黑產作弊行為的決心不變。小紅書官方已經通過官方帳號發佈聲明，並向用戶道歉。

中國經濟網報導，面對灰黑產的長期攻防戰，小紅書說，平台建立了完整的反作弊機制，通過「機審＋人審」多模型演算法，對作弊行為進行即時阻攔，同時結合用戶回饋，每天線上巡迴檢查存量作弊行為。針對新的作弊手段和行為，演算法模型一直在反覆運算升級。

據百度百科介紹，小紅書是一個生活方式平台和消費決策入口，截至2019年7月，小紅書用戶數已超過3億；截至到2019年10月，小紅書月活躍用戶數已經過1億，其中70％新增用戶是90後，旗下設有電商業務。