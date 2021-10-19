宏碁印度分公司售後服務系統於十月上旬時遭駭客攻擊，駭客並宣稱取得相關客戶及財務報表資料。但不到一周內，該駭客組織再度針對台灣總部系統發動攻擊。宏碁強調，該案台灣客戶資訊未外洩，目前亦已啟動資安應變程序，對營運未造成重大影響。

一駭客組織Desorden於上周宣稱，成功竊取了宏碁印度官網的客戶資料多達60GB，包含客戶資訊、公司財務與稽核等資料，並含敏感帳號的資料等。而也是宏碁繼今年3月遭REvil勒索軟體攻擊後，同年內第二起遭駭客攻擊事件。

宏碁今（19）日證實，近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊，不到一周內二度遭駭。在偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，而該事件所攻擊的台灣系統 未涉及客戶資訊。相關事件已通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於營運亦未造成中斷，且對財務業務無重大影響。