永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點台北市2021年1月至2021年8月熱門社區交易量，以內湖區「潤泰京采」最熱銷，交易量高達39戶居冠，而若是以行政區來看，中山區有3社區入榜熱門交易社區。

2021年1-8月台北市交易量最多的社區為內湖區的「潤泰京采」，有39筆交易，住宅均價約80.3萬/坪。交易第二、三名是位於萬華區的「台北晶麒」及「全坤威峰」，其住宅均價分別為61.5萬/坪、65.6萬/坪。

陳金萍說，內湖潤泰京采為捷運內湖站共構宅，且與CITYLINK百貨商場共構，主打垂直微型城市的概念，集住宅、商場及捷運機能於一身，下樓即可搭乘捷運，還可至商場享受美食、購物，且社區出入口獨立於商場出入口，在享受便利性的同時，也無須擔憂商場人潮會影響出入或隱私安全問題。加上周邊生活機能健全，學區有康寧國小、碧湖國小，且步行十分鐘的距離內可達中國醫藥大學附設醫院台北分院、金龍黃昏市場、湖光市場及多間量販店，食、衣、住、行、育樂、醫療一應俱全，不少民眾因看中其便利性而選擇入住。

若就入榜社區的行政區來看，以中山區入榜3社區最多，分別為「大直美堤花園」、「安家 T HOUSE」及「春暉大廈」，住宅均價各為58.8萬/坪、79.3萬/坪及43.7萬/坪。陳金萍指出，中山區同為北市早期開發之行政區，因其捷運路網密度高，對逐捷運而居的買盤具有高度吸引力，且該區商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，無論是從套房至豪宅、或是從預售到中古，各式產品應有盡有，充分滿足不同購屋族群的需求，供給穩定、買氣熱絡，一直是房市交易的前段班，因此在前十大熱門交易社區當中，中山區便搶進了3個名額。