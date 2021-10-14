台苯（1310）今召開臨時股東會進行董事改選，期間因有股東表達延長投票時間，加上發生美好實業委託書徵求投票疑慮，導致董事改選結果直到12點半後才出爐。公司派成功搶得9席董事（包括3席獨董），市場派僅獲得2席，由彭華幹、劉正元以最高前二名得票數當選。
台苯臨股會在9：30召開，投票階段30分鐘截止之際，因股東表達需延長時間，再度延長30分鍾。計票階段又發生美好實業在委託書投票時間有一席投票認定疑慮，加以排除後，在律師、監票人簽署、作證後，採取證據保存，以備日後股東採取法律訴訟行動護權。
台苯（1310）今召開臨時股東會進行董事改選，期間因有股東表達延長投票時間，加上發生美好實業委託書徵求投票疑慮，導致董事改選結果直到12點半後才出爐。公司派成功搶得9席董事（包括3席獨董），市場派僅獲得2席，由彭華幹、劉正元以最高前二名得票數當選。
台苯臨股會在9：30召開，投票階段30分鐘截止之際，因股東表達需延長時間，再度延長30分鍾。計票階段又發生美好實業在委託書投票時間有一席投票認定疑慮，加以排除後，在律師、監票人簽署、作證後，採取證據保存，以備日後股東採取法律訴訟行動護權。
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