白嘉莉出席保養品牌記者會。（陳俊吉攝）

白嘉莉、名媛錢德月與女兒董若彤等人在20日出席保養品牌活動。白嘉莉過去旅居海外多年，向來喜愛出國旅行的她，因為疫情影響，選擇留在台灣居住，她一返台後入住在五星級飯店，如今一住就是2年，累積下來的住房費相當可觀，粗估1年花費350萬元。

白嘉莉開心說在台灣期間，見到許多老友，也在台舉辦4場畫展，收穫滿滿，但先前3級緊戒時，她幾乎足不出戶，3餐都由飯店人員安排，她感謝說飯店工作人員很貼心，替她安排一間45坪的房間，空間很大，十分舒適，她習慣每天在房間作畫或閱讀書籍、畫冊等，相當充實，她笑說：「早上一起來看手機回覆一些訊息，就一直看書、看畫，真的辛苦我的眼睛。」

白嘉莉畫作具有個人特色風格，獲得好評，她將在12月受邀赴在美國洛杉磯鮑爾博物館舉辦畫作展覽，她屆時會在美國住1個多月才返台，她直說不擔心返台的14天隔離生活，因為她很喜歡自己長時間待在一個空間，享受做自己喜愛的事物，「隔離對我來說是很ok的。」

今年72歲的白嘉莉外型保養得宜，昨身穿一襲紅色洋裝，十分亮眼，她自認是從小是懶惰女孩，以前常出國旅行，都只帶一卡皮箱，保養最在意保濕，她憶起以前在節目上，習慣凡事都自己來，連昨天出席活動的妝髮都是自己一手打造，她笑說過去做節目，不像現在人這麼幸福，「我們說話、歌唱都沒有老師教，自己捉摸出來的。」