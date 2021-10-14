行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢，公開辱罵國民黨立委鄭麗文「不要臉」，國民黨團今找上立法院長游錫堃討公道，要求游錫堃站出來捍衛立院尊嚴。對此，游錫堃表示，詢答過程都全程公開並有公報記錄，相關過程是否妥適，相信社會自有公斷。他強調，而理性問政與答復，才是民主政治憲政典範

蘇貞昌日前在立法院總質詢時，針對大陸是否對台動武問題，摃上國民黨立委鄭麗文，怒轟對方「不要臉」。對此，國民黨主席朱立倫喊話要求蘇貞昌下台，國民黨團今也甲級動員，宣布明天總質詢將有「動作」；民進黨團為防議事遭杯葛，從昨天起已提前在議場前排班，準備明天一開門就守住發言台，讓議事照表進行。

在週五總質詢前，國民黨團書記長陳玉珍今與黨團幹部及鄭麗文，下午拜會立法院長游錫堃，要求游錫堃必須對此事有所表態。

對此，游錫堃表示，鄭麗文與行政院院長詢答過程衍生爭執，基於憲法賦予的立法委員質詢權，行政院有答復之責。施政質詢時，委員與官員彼此應就公共政策進行理性問政與答復，才是民主政治憲政典範。

針對藍營抨擊蘇貞昌公然辱罵國會議員，游錫堃表示，國會是論政場所，任何委員及官員所發表的言論，都應該在法律授權範圍內對人民負責，雙方都應自律自制。

他表示，立法委員行為法規定，委員問政時不得有涉及人身攻擊之言詞；官員答詢時，雖然立法院內規並沒有針對官員有相同的規定，但答詢過程中官員如有觸犯法律情事發生，當然應該自行擔負相關法律責任。委員跟官員在詢答過程雙方都應秉持理性、彼此尊重。

對於藍營要求游錫堃出面對捍衛立法院尊嚴，游錫堃表示，國會議長議事中立，詢答過程是否妥適，交由社會公斷。

游錫堃說，立法院施政質詢採用即問即答方式進行，由委員及官員共用詢答時間，詢答過程都全程公開並有公報記錄，相關過程是否妥適，相信社會自有公斷。