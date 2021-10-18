高雄「城中城」事件燒出一連串公安漏洞，針對未來「城中城」該何去何從？民進黨高市議員郭建盟今（18）日在議會質詢時拋出，可以請民政局媒合宗教團體購買土地興建教堂道場。對此，民政局長閻青智回覆，會願意來努力。

郭建盟強調，在究責同時，城中城何去何從，未來更新充滿難度，住戶多為無力負擔補強修繕的弱勢民眾，甚至弱勢到連500元管理費也繳不起，而該建物土地產權複雜加大更新難度，城中城建物土地所有權人127人、土地所有權人12戶、建物所有權人306戶。

針對未來「城中城」何去何從？民進黨高市議員郭建盟今（18）日在議會質詢時拋出，可以請民政局媒合宗教團體購買土地興建教堂道場。（柯宗緯攝）

他指出，危老重建需百分之百住戶同意，都更也要8成住戶同意才可啟動，當地產權複雜，整合難度奇高。逝去46位生命的陰影也可能讓投資建商卻步，回顧國內重大火災傷亡後，原建築更新的狀況，皆因缺乏投資意願長期延宕的狀況，像是台中衛爾康大火26年來降價3次也賣不出去。

因此，為加速城中城更新，讓逝者安息、生者安心，郭建盟建議，城中城最理想的出路，是由宗教團體收購改建為道場或教堂。他請民政局協助地政局清理住戶資料加速危老重建，並媒合宗教團體購買土地興建教堂道場。

民政局長閻青智答詢時指出，過去有些案例確實是宗教團體接手發生比較不幸的重大事故建物、土地，因此媒合宗教團體接手，會是選項之一，會願意來努力看看。

針對高市府成立城中城調查小組，但召集人為副市長林欽榮、法制局長王世芳、政風處長林合勝等3位高市府首長。郭建盟呼籲，為避免外界有「球員兼裁判、自己調查自己」調查不公的質疑，應盡速公布調查程序與時間，不能讓民眾批評調查曠日廢時。

王世芳強調，內部委員只有3位，其他由外部委員會就專業來調查，絕對不會有球員兼裁判、自己人審自己人的疑慮，至於何時能釐清事實，雖然沒有一定的期程，但不會拖太久，後續會加速進行。