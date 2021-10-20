余宗熹選舉布條被拆，到派出所報警。（翻攝照片）

會計師余宗熹。（翻攝照片）

民進黨正國會首度推薦的高雄巿議員參選人余宗熹在小港的選舉布條懸掛1個多月後，19日不翼而飛，問過清潔隊也表示沒被收走，由於鎮港選區參選爆炸，余宗熹不排除是選舉競爭有關，20日下午已到小港警分局桂陽所報案。

現為執業會計師，同時身兼幼兒教育機構負責人的余宗熹20日指出，遭不明人士拆除的選舉布條位在小港區孔宅二街、孔宅六街路口，是他借用私人土地周邊圍牆懸掛，已掛了1個半月，但卻接獲支持者告知說布條不見了。

他一開始不敢置信，還親自跑到現場，對於布條被拆走，讓他相當意外與驚訝。由於現場沒有監視器，問過環保局清潔隊後也澄清未動手，余宗熹不排除是黨內惡意或非理性支持者所為，呼籲支持者理性，展現民主素養。

前鎮小港有8席議員，被視為深綠票倉，民進黨現任議員有鄭光峰、林宛蓉及陳致中，吳銘賜則是轉披台聯戰袍，2018年菊系強推許乃文參選，後來傳出前總統陳水扁頗有微詞，目前菊系力拱前民進黨部主委黃彥毓爭取出線。

余宗熹說，他是民進黨正國會推薦，也是正國會首次在高雄推派人選，不諱言因為與扁子陳致中同在鎮港選區飽受壓力，尤其今年7月即有網媒報導，與立法院長游錫堃交好的前議長蔡見興擬推他出來，即有遭阿扁「關切」的聲音。