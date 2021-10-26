美國社群媒體巨擘臉書（Facebook）的吹哨者郝根今天告訴英國國會，由於臉書演算法的設計是為了促進分化內容傳播，因此臉書還會在世界各地激起更多暴力動亂事件。

路透社報導，郝根（Frances Haugen）曾任臉書公民假消息團隊產品經理，她在英國國會一個特別委員會前做出上述表示。這個委員會負責審查監管社群媒體企業的計畫。

郝根指出，臉書視安全問題為成本中心（cost center），吹捧新創企業文化，認為便宜行事是好事。她還表示，臉書「毫無疑問」造成仇恨問題更嚴重。

郝根說：「我們正在全球各地見到的事件，例如在緬甸和衣索比亞發生的事，這些只是開場章節。因為（臉書）以互動率為基礎的排名只做兩件事，一是讓分化和兩極化極端內容置於優先地位並被放大，二是讓這種內容更集中。」

郝根表示，臉書的演算法將使用者推向極端。「因此中間偏左的人將被推向極端左派，中間偏右的人將被推向極端右派。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1101026