美國政府要求三星、SK海力士等半導體業者交出庫存狀況、客戶訂單等商業機密，限期45天內上繳，且不排除引用《國防生產法》來取得相關資訊；南韓駐美大使李秀赫（13日）對此回應，「企業不會輕易提供高機密的訊息」。

美國政府9月24日同三星電子、SK海力士、台積電等半導體製造商會晤，以提高供應鏈透明度，解決晶片短缺問題為由，要求在45天內繳交包含客戶訂單、庫存狀況等商業機密，如若不從，擬引用《國防生產法》來取得相關資訊。

南韓駐美大使李秀赫接受韓國國會外交統一委員會國政監察，被問及此事時，稱美方此舉主要是為了保證供應鏈穩定運作，且是要求企業自願提供，然而因這些企業沒辦法忽視和美方的合作，進而造成很大的壓力，李秀赫強調，「企業不會輕易交出相關機密」。

南韓業通商資源部通商交涉本部長呂翰九於上月表示，美方要求主要是為提高供應鏈透明度，但他了解南韓企業的擔憂，將持續與美方協商，反映韓方意見，以降低損失。

另外，針對美國政府要求企業繳出商業機密一事，台積電法務副總經理暨法務長方淑華6日時表示，此舉是為解決供應鏈問題，目前許多事情尚在評估階段，但強調，「絕不會透露任何敏感訊息，尤其是客戶資訊」。