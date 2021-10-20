國民黨主席朱立倫（如圖）上任後，立刻布局國民黨駐美代表處，20日宣布「重中之重」的對美事務正式全面開展。（張鎧乙攝）

國民黨日前派代表出席美台國防工業會議，曾任國安局駐美特派員的軍史專家田在勱和美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中皆在會中發表演說。國民黨今天表示，美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致函翁履中，表達對國民黨派員出席的感謝，期待繼續與交流合作，推進美台關係。

國民黨表示，翁履中和田在勱也拜會美國各主要智庫負責人，轉達朱立倫的問候，並與包括卡內基國際和平基金會副總裁費根葆（Evan A. Feigenbaum）、戰略暨國際研究中心中國力量計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲（Richard Bush），以及桑頓中國中心資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）等專家會晤，就共同關切議題交換意見。

國民黨指出，黨主席朱立倫日前親自召開國際事務工作小組會議，由具備實務經驗的美台關係專家所組成，未來將由小組成員以主席特使身分，定期率團訪美對話；一旦疫情限制放寬，將更頻繁地與美交流。

國民黨表示，年底前，將設立「國民黨駐美代表處籌備處」，並已指派新任國際部副主任黃裕鈞（Eric Huang）負責籌備工作，與美國聯邦政府、國會、政策智庫、大學，溝通國民黨的政策議程、立場，期盼盡快展開更多對話。國民黨強調，朱立倫任內「重中之重」的對美事務正式全面開展。