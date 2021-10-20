國家太空中心慶祝成立30周年，廣達董事長林百里受邀觀禮，林百里認為，太空產業成為台灣六大核心戰略產業，而且台灣在半導體、資通訊產業都有國際競爭力，可以成為太空產業供應鏈的後盾，這些都是台灣的強項。

林百里也指出，未來10年，是超高速運算的時代，由於台積電5奈米到2奈米的新製程進展，居世界領先地位，無論是運算或晶片，都是全世界超前地位。未來世界AI將著重超高速運算，也就是很多困難的問題可以獲得解決，還可以更便宜，每個人用得起。

對於未來科技發展，林百里認為，會有超連結的通訊發展，AI和5G扮演重要角色。未來10年，會走向量子運算和6G，為了滿足各地個人使用高速運算，要涵蓋地面、海洋、航空、衛星各方面的連結。

林百里指出，太空通訊產業誕生，低軌道通信衛星和監測衛星商業化，現在美國幾個公司都是商業化發展，未來城市、偏鄉、海洋，都可以高度連結，智慧地球、智慧社會、智慧經濟不會是夢想，會形成巨大的新興市場。他也認為，未來會更廣泛利用大數據解決人類問題，使得太空產業越來越重要，台灣不能缺席，還會有重要的角色，要做解決方案的供應者。