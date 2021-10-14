與眾多大品牌合作的91APP即日起也可以使用悠遊付結帳囉。悠遊付整合線上消費場域，與91APP攜手合作，讓消費者透過91APP的廣大通路，可以在線上盡情享受購物樂趣。

91APP是台灣虛實融合零售軟體雲服務商，以「虛實融合(OMO)」為服務核心，已經協助破萬家的零售客戶數位轉型，快速邁向電商市場，達成全通路營運效益。

歡慶悠遊付支付功能在91APP上線，即日起至10月31日止，推出筆筆消費回饋8％回饋金的優惠活動，每一悠遊付帳戶回饋上限200元；若是悠遊付新會員還另有加碼，消費任一筆即可收到「50元現金回饋券」1張，在下次消費即可使用，每一悠遊付帳戶限領一張。

此外，將振興五倍券綁定悠遊付的前1萬名會員，也可在91APP支付時使用振興大禮包內含的「網購滿1萬元回饋1000元現金回饋券」，讓回饋疊加多更多，振興國內經濟大家一起來。