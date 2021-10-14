前駐泰代表李應元日前因健康因素向總統請辭，今傳出因為罹癌不幸過世，不過管碧玲在臉書闢謠指出，李應元目前在醫院治療中，希望大家為他祈福早日康復。

前駐泰代表李應元因健康因素向總統請辭，8月26日返回台灣。總統府國策顧問黃員教，行政院政務顧問蘇林妙芬，泰國華僑協會主席余聲清，泰國台灣會館主席林何佩娟，泰國台商總會總會長郭修敏，泰國中華會館理事長李那隆，泰國中華僑聯理事長丘菁瑛及僑務委員葉金銘，林信慧，章維斌等及代表處徐蔚民副代表等同仁當天都前往機場送行。