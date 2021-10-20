清華大學校長候選人吳誠文、高為元20日在校長遴選委員會的介紹下，向校內師生說明治校理念，並回答師生提問。吳誠文主張跨領域整合理工、科技、人文、生醫等全方位人才培育機制，建構低碳化與智慧化校園。高為元則強調要善用他的國際經驗，把清華大學推到世界舞台上。新任校長在報請教育部聘任後，將在明年2月1日上任。

吳誠文為清華大學電機系特聘講座教授，曾任學術副校長等職，他以自己與玉山主峰標高石合照開場，宣示「我希望清華大學像玉山，所有清華人可以看到全台灣，可以放眼全世界。」

清華最近獲准設立學士後醫學系，吳誠文說，發展醫學是一條非常艱辛、漫長的路，現階段應尋求與國內現有的頂尖教學醫院合作，方可培育出優秀的醫師。此外，他承諾繼續把清華的跨學院學士班、雙專長制度推行下去，還要做得更好。

高為元則是香港大學醫學院及工學院合聘的轉化醫學工程講座教授。曾任香港大學副校長，負責推動國際研究教育事務。高為元說，他出生在台北，小學未讀完就隨家人赴海外生活，他感性地說，「40年來身在海外，無論我在哪裡，一直都有一條生命線連著台灣和我。這次有和大家分享的機會，我非常珍惜，確實有一種快要回家了的感覺。」

高為元認為，清華正處在一個轉捩點上，包括與新竹教育大學合校，台北政經學院、半導體研究學院、桃園附屬醫院及最近教育部通過的學士後醫學系的加入，都是清華前所未有的機會，也是挑戰，應把高等教育塑造成品牌，把清華推到世界舞台上。

清華大學將於下周一起，針對全校700位教授、副教授辦理兩位校長候選人的同意權投票。遴委會將在11月參酌校內投票結果，選出新任校長，報請教育部聘任，新任校長將在明年2月1日上任。