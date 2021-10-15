美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國索羅門群島的布阿拉（Buala）外海今天發生規模6.6地震。

路透社報導，根據美國地質調查所，地震震源深度33公里，震央位在布阿拉西南西方約155公里處。

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