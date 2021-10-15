索羅門群島外海規模6.6地震 暫未傳災損 12:202021/10/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國索羅門群島的布阿拉（Buala）外海今天發生規模6.6地震。 路透社報導，根據美國地質調查所，地震震源深度33公里，震央位在布阿拉西南西方約155公里處。 阿拉斯加發生芮氏規模7地震 暫無海嘯警報 現代魯賓遜 兩男子海上漂流29天靠3招續命獲救 #索羅門群島 #6.6 #美國地質調查所 #地震 #外海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本關東規模6.1地震 東京市區、埼玉明顯搖晃 最大震度5級 22:192021/10/07 國際 萬那杜發生規模6.7地震 震源深度511公里 20:302021/10/09 國際 台電清查輸供電文資1581件 發掘無價之寶用地台帳 19:442021/10/01 生活 藻礁爭議不斷 經濟部：提案前提存在事實基礎錯誤 16:022021/10/11 財經 《香蜜》羅雲熙驚傳殺青戲出毀容意外 臉部濺血緊急送醫 23:392021/10/14 娛樂 規模6.1地震撼動日本東京 逾20人受傷 06:532021/10/08 國際 夏威夷島南方地震 規模6.2 08:072021/10/11 國際 傳刪Q若過「罷免藍營這大咖」羅智強：陳柏惟真的慌了 12:522021/10/08 政治 宏都拉斯度假島嶼大火急撤400人 火勢獲控制 09:552021/10/03 國際 宜蘭外海規模4.8地震 不排除仍有餘震 15:392021/10/04 生活 索羅斯基金：目前投資避開中國 料美國中概股退市 11:322021/10/06 財經 國際熱門新聞 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 CNN：陸大批軍機頻擾台 兩岸好緊張 他們沒在怕 - 政治圈 孟晚舟換回2公民 加總理一席話曝對陸態度變了 - 國際 中印邊境衝突恐全面失控 印度人怕爆說話了 - 國際 美中軍事衝突一觸即發？美聯社：台灣成為火藥庫 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。