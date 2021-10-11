根據歐洲與地中海警報系統，美國的阿拉斯加州（Alaska）靠近科迪亞克島（Kodiak）的位置，稍早之前發生芮氏規模6.5的地震。但之後這一起地震的芮氏規模被修正為7。在地震過後，美國並沒有發出海嘯警報。

根據美國地質調查所（USGS）網站報告，這一起發生在阿拉斯加的地震，發生在UTC時區早上09:10:20，震源距離阿拉斯加沙點城（Sand Point）269公里，深度10公里，屬於淺層地震。

文章來源：Powerful 7.0-Magnitude Earthquake Hits Alaska
文章來源：M 6.8 - ALASKA PENINSULA - 2021-10-11 09:10:23 UTC
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#阿拉斯加 #地震 #規模7